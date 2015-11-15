Москва, 15 ноября, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Минсельхоз РФ может освободить сельхозпроизводителей от нового дорожного сбора за проезд большегрузных грузовиков по федеральным трассам. Об этом сообщает ТАСС. Речь также идет о специализированном транспорте — молоковозах и скотовозах.

Реувен Рубин. Молочник. 1928

Ведомство «прорабатывает вопрос о подготовке предложений об освобождении указанной платы транспортных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также специализированных транспортных средств (специально оборудованных — молоковозы, скотовозы и другие)», передает пресс-служба Минсельхоза.

С 15 ноября в России вводится новый дорожный сбор. Грузовики с разрешенной максимальной массой выше 12 т будут платить 1,53 рубля за каждый пройденный километр пути по федеральным трассам. Это пониженная плата, которая достигается за счет применения понижающего коэффициента 0,41 к принятому ранее тарифу в 3,73 рубля за 1 км.

Она будет действовать до 29 февраля 2016 года. С 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года большегрузные автомобили будут платить тариф с понижающим коэффициентом 0,82 — 3,06 рубля за 1 км пути. С 1 января 2019 года плата станет для большегрузного транспорта полной — 3,73 рубля за 1 км.

На грузовик необходимо будет установить специальное бортовое оборудование. Заявленная цель проекта — компенсировать вред, причиняемый автодорогам общего пользования федерального значения грузовыми автомобилями с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.

По оперативным данным Минсельхоза России, закупочная цена сырого молока стабильно растет последние несколько недель. Однако игроки рынка пессимистично относятся к серьезному всплеску показателя, ожидая, что он не превысит 0,5−1 руб., уточняет Dairy News.