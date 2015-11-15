Калининград, 15 ноября, 2015, 17:04 — ИА Регнум. Теракты в Париже никоим образом не ослабят «демократические чувства» Запада. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал генеральный консул Германии в Калининграде Михаэль Банцхаф.

ИА REGNUM Генконсул Германии в Калининграде Михаэль Банцхаф (в центре)

«Ещё рано говорить о политических последствиях произошедшего, но в любом случае это объединит все государства в борьбе против терроризма и Исламского государства. Борьба с Исламским государством после чудовищных терактов в Париже усилится», — сказал немецкий дипломат после возложения цветов к мемориалу 1200 советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга (сегодня, 15 ноября, Германия отмечает День народной скорби. — ИА REGNUM ).

«К сожалению, теракты происходят уже не в первый раз, — продолжил Банцхаф. — И мы спрашиваем друг друга — почему террористы это делают? Я отвечу. Делают так, чтобы дестабилизировать нашу демократию».

Но, считает немецкий дипломат, «теракты никоим образом не ослабят наши демократические чувства». «Они не изменит наших основных ценностей. Это касается и отношения к беженцам», — сказал руководитель немецкой дипмиссии в Калининграде.

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