Севастополь, 15 ноября, 2015, 14:40 — ИА Регнум. В Севастополе в исторически точную дату 15 ноября прошли памятные мероприятия, посвященные событиям трагического исхода Русской армии.

Плакаты времен гражданской войны в России 1917 — 1923

Основные мероприятия были сдвинуты на более комфортный сентябрь.

С 10 по 12 сентября в Севастополе прошла международная научно-просветительская конференция, которую посетили председатель общества памяти Императорской Гвардии князь Александр Трубецкой, российские и европейские историки, а также потомки участников событий.

Сегодня, 15 ноября на Графской пристани прошла панихида по убиенным в гражданской войне и соотечественникам, ушедшим в изгнание.

В молебне приняли участие воспитанники президентских кадетских корпусов Севастополя и Тюмени, казачьего корпуса и представители казачьих организаций.

«Сегодня мы не разделяли людей на белых или красных. Мы молились о всех православных христианах, погибших в Гражданскую войну. Братоубийственная война — это безумие», — сказал благочинный севастопольского округа протоиерей о. Сергий.

По морской традиции на воду Севастопольской бухты был опущен венок.

Читайте также: Князь Трубецкой просит власти Севастополя установить памятник Врангелю

Осенью 1920 года в течение трех дней 150 кораблей белого флота покинули Севастополь и совершили последний поход в порт Бизерта (Тунис). Родные берега покинули 150 тыс. человек Белой армии Врангеля, в том числе 30 тысяч гражданских лиц. История Русского флота закончилась в 1924 году, когда на кораблях прозвучала команда «флаг и гюйс спустить».

Ранее по теме: Чалый предложил создать в Севастополе Парк истории Русского исхода