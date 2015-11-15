Калуга, 15 ноября, 2015, 14:37 — ИА Регнум. Калужское министерство спорта третий год не отдает спортсмену-инвалиду положенную премию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Денис Шаулин.

Фото пресс-службы калужского регионального отделения ОНФ. Калужское министерство спорта третий год не отдает спортсмену-инвалиду положенную премию.

По его словам, спортсмен-инвалид второй группы из Мещовского района заслужил премию в размере 104 тыс. рублей, заняв второе место в беге на 1,5 тыс. метров и второе место в беге на 5 тыс. метров на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди слепых спортсменов в городе Салавате в мае 2013 года, а также по итогам легкоатлетических соревнований в Челябинске в июне 2013 года. Как следует из официального ответа министерства, причины невыплаты премии сугубо формальные.

Первый раз заявление и документы на предоставление премии спортсмен передал в калужское министерство в июне 2013 года, однако о результатах рассмотрения ему не сообщили. В ноябре 2014 года. легкоатлет повторно подал заявление и документы, но на этот раз министерская комиссия ответила отказом, мотивируя это несоблюдением формальностей: документы поданы по прошествии шести месяцев, паспорт и данные о лицевом счете не заверены надлежащим образом, а также не представлены соответствующим образом итоговые протоколы соревнований.

Спортсмен обратился в суд, который в марте 2015 года обязал региональное министерство спорта принять заявление истца. Это решение спортивное ведомство области пыталось оспорить в судебном порядке. Третье заявление на получение премии спортсмен-инвалид написал 26 октября 2015 года, тем не менее с учетом предыдущего опыта он сомневается, что министерство на и этот раз удовлетворит его просьбу и все-таки выплатит положенную премию.

«Даже если слабовидящий спортсмен неверно оформил какие-то документы на получение премии, неужели в Министерстве спорта не могли помочь ему сделать все так, как полагается? Местные власти должны выступать в таких вопросах помощником, партнером и уходить от формальных подходов, тем более если речь идет о спортсмене-инвалиде, показывающем высокие результаты на беговых дистанциях и вдохновляющим своим примером других людей с ограниченными возможностями. Получается парадоксальная ситуация: мужественный спортсмен, невзирая на физические недостатки, преодолевает себя в спорте и добивается успеха, но при этом не может преодолеть бюрократические препоны и забрать свою награду. Надеемся, что калужские власти пойдут навстречу своему атлету и наконец, спустя два с половиной года, все-таки уладят все формальности и выплатят ему заслуженную премию, доставшуюся в честной спортивной борьбе», — считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов.

Официальный комментарий по ситуации корреспонденту ИА REGNUM в министерстве пообещали дать в установленный законом срок.