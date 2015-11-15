Санкт-Петербург, 15 ноября, 2015, 14:33 — ИА Регнум.



Константин Арцеулов. Взлет самолета А.Ф. Можайского

15 ноября 1881 русскому морскому офицеру Александру Фёдоровичу Можайскому был выдан первый в России и второй или третий в мире патент на самолёт. Этому событию предшествовало 25 лет расчетов, теоретических выкладок, испытаний отдельных элементов и массогабаритных моделей, борьбы с бюрократией и консерватизмом.

Идея создания самолета по собственному проекту пришла к Можайскому, по свидетельству его сына, около 1856 года. Стало ли это результатом наблюдения за полетом птиц, размышления над работой гребных винтов или прочтения работ иностранных исследователей, мы скорее всего уже не узнаем. В начале 60-х годов он начинает рассчитывать элементы конструкции на бумаге, пытается заранее выявить и прояснить все ключевые вопросы будущего предприятия. Спустя десять лет, в 70-х он уже совершает полеты на постороеннем по собственному проекту планере, запряженном тройкой лошадей. Чуть позже в манеже кавалерийской школы в Петербурге проводит успешные опыты с моделями самолетов, оснащёнными миниатюрными пружинными двигателями, чем подтверждает правильность своих теоретических выкладок.

В 1877 году военно-морское ведомство, заинтересованное работой изобретателя, выделяет ему 3000 рублей на дополнительные изыскания, Можайский эти изыскания проводит и на следующий год приходит к выводу, что для завершения проекта понадобится ещё 19 000 рублей. О результатах исследований он подробно рапортует, но денег ему не дают. Мотивы отказа оспариваются историками до сих пор, но и среди них нет единства.

Так или иначе, Можайский продолжил работу, получил патент, построил полноразмерный пилотируемый и оснащённый двумя двигателями и тремя винтами самолёт и испытал его. Результаты испытаний оказались плачевными. Самолёт разбился при попытке взлёта. Был ли перед аварией отрыв от земли или не было — до сих пор не ясно. Но сами испытания точно имели место. И это само по себе делает нашего соотечественника А.Ф.Можайского самым успешным на тот момент пионером авиации в мире. Ведь до него были лишь англичанин У. С. Хенсон, который запатентовал самолёт, но не построил его, и француз Ф. дю Тампль, который построил самолёт, но, по некоторым данным, так и не испытал его.

Можайский — образец русского морского офицера. Воспитанник кадетского корпуса, он всю жизнь отдал службе, был блестяще образован и неоднократно проявлял себя в самых различных условиях. По его чертежам строили в Японии шхуну взамен разбитого фрегата Диана, он составил описание акватории Аральского моря, участвовал в экспедициях, управлял кораблями и преподавал курс морской практики. За 40 лет службы он прошёл путь от мичмана до генерал-майора, сменил множество должностей, всегда с честью исполняя свой долг.

История не помнит образцовых, она помнит лишь выдающихся. Можайский был образцовым офицером и выдающимся инженером. И именно как инженера-изобретателя его знают до сих пор все интересующиеся авиацией. Жизнь Александра Фёдоровича Можайского — пример служения своей стране, преодолевающего все преграды: профессиональные, должностные, бытовые и бюрократические. Имя Можайского носит военно-космическая академия в Санкт-Петербурге, и если каждый её выпускник будет как и Можайский отдавать свой ум и сердце Отечеству не только на службе, но вне её, России нечего беспокоится за своё будущее.