Москва, 15 ноября, 2015, 14:14 — ИА Регнум.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается исключить легкую атлетику из программы Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сегодня, 15 ноября, заявил один из трех членов независимой комиссии WADA Ричард Макларен в эфире ABCNewsRadio.

olimpiada.r7w.ru Бег, Олимпийская легкоатлетическая дисциплина

Напомним, именно в докладе независимой комиссии WADA российская легкая атлетика обвиняется во всех смертных грехах, и в частности, в систематическом использовании допинга. На основании этого доклада российская легкоатлетическая сборная уже отстранена от соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), что может привести к тому, что российские легкоатлеты не будут участвовать в Олимпиаде-2016.

Однако Макларен подчеркнул, что этот доклад был только началом разоблачительной деятельности WADA. «Мы не рассказали о наших выводах в отношении ИААФ из-за уголовного расследования, но мы сделаем это в следующем докладе. После чего, возможно, деятельность ИААФ будет приостановлена. И тогда соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Рио могут не состояться», — сказал представитель WADA.

Стоит отметить, что WADA уже явно выходит за рамки своих полномочий. Решение о деятельности спортивных федераций, как национальных, так и международных принимаются на другом уровне.

Высшим спортивным органом в этом случае является Международный олимпийский комитет (МОК). Только он вправе обсуждать такие вопросы публично.

Легкая атлетика традиционно является одним из главных видов спорта на летних Олимпийских играх.