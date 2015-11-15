Москва, 15 ноября, 2015, 13:38 — ИА Регнум.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что в Москве после парижских терактов надеются на пересмотр подхода военного блока НАТО к борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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«События в Париже, наверное, все-таки расставят все по местам и немножко изменят шкалу приоритетов наших коллег в Вашингтоне и других натовских столицах», — сказал Рябков.

Напомним, сегодня в турецкой Анталье стартовал саммит «Большой двадцатки» (G20). В повестке дня саммита значится вопрос борьбы с терроризмом, который был внесен Турцией.

Саммит G20 проходит на фоне страшных терактов в Париже, совершенных 13 ноября. В результате скоординированной террористической атаки в нескольких местах массового скопления людей в Париже погибли 129 человек, 352 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».