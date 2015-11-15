Москва, 15 ноября, 2015, 12:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки самолеты МЧС России доставили из Египта 77 тонн багажа российских туристов, улетевших в Россию на 44 рейсах. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба МЧС России.

edu.ru Ан-148, МЧС РФ

«За прошедшие сутки 4 транспортными самолетами из Египта в Российскую Федерацию доставлено более 77 тонн багажа пассажиров 44 рейсов», — сказано в сообщении ведомства.

Также в МЧС сообщили, что с момента прекращения авиационного сообщения с Египтом из этой страны было доставлено 613 тонн личных вещей российских граждан на 25 спецрейсах. Кроме того, сегодня, 15 ноября ожидается прибытие ещё трех транспортных самолетов с вещами российских граждан из Хургады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о запрете полетов в Египет. Сделать это рекомендовал директор ФСБ Александр Бортник.

На такой шаг российские власти пошли после того, как в Египте разбился российский пассажирский самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа». На его борту находились 224 человека, все они погибли. Катастрофа стала крупнейшей за всю историю советской и российской авиации.

Причины крушения лайнера до сих пор не установлены.