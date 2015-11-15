Калуга, 15 ноября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. В этнографическом парке-музее «ЭТНОМИР» состоялась церемония награждения участников, победивших в проекте Всероссийской акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

admoblkaluga.ru Сосновый лес. Калужская область

По данным ведомства, этот проект проходил на территории России с 10 сентября по 15 ноября 2015 года. Участие в нем приняли более 106 муниципальных образований субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа.

Так, 10 сентября 2015 года проект стартовал в Орловской области и был проведен в Москве, Московской, Тульской и Тамбовской областях. Его организатором является Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ».

9 ноября эстафету приняла Калужская область. Отметим, в первый день акции всего за несколько часов калужане сдали около 96 тонн макулатуры. Существенный вклад в победу региона внесли жители Обнинска, которые сдали самое большое количество макулатуры — 95 150 кг.

Всего жителями калужского региона было собрано за неделю почти 207,5 тонн макулатуры. В итоге Калужская область заняла второе место в ЦФО.