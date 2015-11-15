Санкт-Петербург, 15 ноября, 2015, 11:39 — ИА Регнум. Явка на досрочных выборах в поселке Солнечное Санкт-Петербурга на 10:00 составила 12,9% избирателей (с учетом досрочно проголосовавших) — всего 35 человек. Об этом в своем микроблоге заявил глава избирательной комиссии Санкт-Петербурга Алексей Пучнин.

Volunka wikipedia.org Ручей впадает в Финский залив. Побережье Финского залива, пос. Солнечное

Алексей Пучнин отметил, что это неплохой показатель для утра. Избирателям предстоит выбрать 10 местных депутатов из почти 50 кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный совет маленького поселка Солнечное, в котором на 1370 жителей всего 271 избиратель, самораспустился в середине июня и назначил новые выборы на 13 сентября. Однако об этом не были своевременно уведомлены ни горизбирком, ни политические партии, ни избиратели. Информацию о досрочных выборах опубликовали только в местной газете тиражом в несколько сот экземпляров.

Узнав о выборах в ходе инициированной собственным председателем проверки всех муниципалитетов, горизбирком уведомил о выборах партии и параллельно обратился в прокуратуру с просьбой оценить законность самороспуска совета поселка Солнечное. После проверок выборы были перенесены на 15 ноября.