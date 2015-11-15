Москва, 15 ноября, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Погодный центр «Фобос» сообщает, что снег в Москве сегодня, 15 ноября, будет идти весь день, но его выпадет не слишком много и улицы города не будут заметены.

zastavki.com Снег в Москве

Сообщается, что снег идет местами. Он будет продолжаться в течение дня, но о том, что заметет город, и речи не идет. «Максимум от трех до пяти сантиметров у нас сегодня выпадет», — сообщили в «Фобосе».

На данный момент больше всего снега выпало в подмосковном Можайске.

Синоптики предупреждают, что снегопад может продлиться несколько дней.

Власти Москвы уже вывели на улицу 7,5 тысяч единиц снегоуборочной техники. С 2:00 проводится сплошная противогололедная обработка улично-дорожной сети.