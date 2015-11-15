Париж, 15 ноября, 2015, 09:28 — ИА Регнум. О том, что во Франции произошли страшнейшие за последние десятилетия террористические акты в Европе, первыми сообщили в вечер трагедии интернет-порталы и издание Le Figaro. Уже в самый разгар бойни в театре, где злоумышленники взяли заложников, на страницах газеты Le Monde, например, первые сообщения только появлялись. Масштаб происшествия оказался настолько велик, признает французская пресса, что поначалу это сочли каким-то чудовищным розыгрышем. Сегодня все СМИ страны освещают исключительно одну тему: террор и борьбу с ним. Франция объявила трехдневный национальный траур и усилила контроль на границах — а не закрыла их, как передавали некоторые информагентства, — и приходит в себя.

La Liberté guidant le peuple (Свобода, ведущая народ). Эжен Делакруа, 1830

«Армия террористов»

Издание Le Figaro пишет об «акте войны», ссылаясь на президента страны, Франсуа Олланда, который пообещал дать достойный ответ «армии террористов». Все это, пишет издание, сразу же отразилось на количестве стражей порядка и военных, которые сейчас патрулируют улицы Парижа. Президент Франции пообещал «мобилизацию дополнительно 1500 военных». Это происходит в рамках операции по увеличению стражей столицы до 10 тысяч человек. В их число входят военные из числа парашютистов и морских пехотинцев, дислоцированных в Каркассоне (Carcassonn). По решению Национального совета Франции по обороне, принятого в субботу (14 ноября), «все силы правопорядка и обороны страны приведены в состояние максимальной готовности». Военным в Париже помогают 800 полицейских, которые патрулируют улицы, 46 автомобильных нарядов. Все они постоянно осматривают улицы Парижа. Кроме этого, около 200 жандармов контролируют дороги на въездах и выездах из Парижа. В целом, на страже столицы Франции уже стоят 30 тысяч военных и полицейских.

Le Figaro отмечает, что, между прочим, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, еще в среду (11 ноября), вернувшись из Вены (Австрия), где проходила встреча стран, которые решают судьбу Сирии, заявил — «чтобы защитить французские представительства за границей необходимо принимать меры по усилению их охраны».

В то же время, известно, что двое родственников камикадзе, принявшего участие в нападении на театр, задержаны и дают показания.

«Выиграть войну»

Также издание Le Figaro публикует колонку Алексиса Бризе (Alexis Brézet), редактора газеты. В тексте речь идет об объявлении террористам ответной войны. Франция давно находилась в состоянии войны, признает редактор, но осознала это только сейчас. Брутальные методы противника требуют такого же ответа. Враг не только за пределами Франции, но и в ее границах, пишет Бризе, и это — молодые французы, подвергнутые радикализации. Все, что общество предпринимало до сих пор против этого — марши за светские принципы, например — не больше, чем пустые слова. Они имели бы смысл, если бы в стране проводилась политика твердой власти, «и храбрости». Правительство должно покончить с примиренческой политикой, пишет Бризе. Как воспринять действия полиции, которая ограничивается лишь «наблюдением» в отношении молодых французов, которые ездили в ИГИЛ воевать и вернулись во Францию? Очевидно, что их место — в тюрьме или в другой стране. Кто может, наконец заключает редактор Le Figaro, удовлетвориться дипломатией Франции, согласно которой страна пытается победить ИГИЛ, но отказывается поддерживать главного противника ИГИЛ, Россию, за ее помощь президенту Сирии, Асаду? Из двух зол надо выбирать меньшее, — пишет Бризе — и неужели после пятницы 13 ноября у кого-то есть малейшие сомнения, кого поддержать? Безопасность, контроль границ, дипломатия, юстиция, контроль эмиграции. Вот решение проблем Франции. И пусть юридические препоны или морализаторские надуманные проблемы не смущают нас, пишет редактор Le Figaro в своем материале. И предлагает вспомнить Клемансо (премьер-министр Франции в Первую мировую войну). И его слова: «Во внутренней политике я веду войну. Во внешней политике я веду войну. Я всегда и везде веду войну». Чтобы выиграть войну, заканчивает свой программный текст Бризе, «ее следует вести».

«Границы усилены, но не закрыты»

Как отмечает Le Figaro, введение с пятницы (13 ноября) усиленного контроля на границах Франции сроком на один месяц означало не больше, чем «усиление работы пограничников в преддверии климатического саммита в Париже». Но после терактов, которые произошли в вечер пятницы, все изменилось. Полицейские и пограничники получили подкрепления и утроили бдительность. Например, в Ментоне (Menton), на границе с Италией, двое полицейских внимательно изучали личность водителя, желавшего покинуть Францию, по сообщениям местных СМИ. Многие автомобилисты останавливались, завидев полицейских, чтобы показать свои документы. Ведь раньше в этом пункте никакой проверки документов не было… Le Figaro пишет, что «бородатый мужчина средиземноморской внешности также был вынужден показывать свои документы полицейским для пристального изучения». Полицейские вооружены и снабжены бронежилетами и светоотражающими жилетами. Для международных полетов досмотр пассажиров в аэропорту Ниццы (второй по величине во Франции) «стал систематическим». Мэр города, Кристиан Эстрози, выступает за то, чтобы подобным проверкам подвергались и пассажиры местных рейсов.

«Франция, которую они так любят ненавидеть»

Le Monde уделила больше внимания аналитике и анализу последствий терактов, унесших жизни почти полутора сотен людей в Париже. В статье, озаглавленной «Франция, которую так любят ненавидеть» проводится попытка выяснить причины, почему именно «Шестиугольник» (название Франции ее жителями — прим. ИА REGNUM) вызывает такую бурную неприязнь исламистов. Мы приводим текст статьи с сокращением.

Франция, в силу многих причин, включая и ее ценности и давние и недавние отношения с Ближним Востоком, представляет просто цель мечты, сверх-образцовую мишень, для организации джихадистов. Наиболее явная причина нападений: участие Парижа в коалиции против Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Франция была одним из первых партнеров США, решивших бомбардировать цели в Ираке. В операции принимают участие 700 французских военных, 12 самолетов. Все это базируется на территории Арабских Эмиратов и Иордании. Париж недавно объявил о том, что силы страны на Ближнем Востоке будут удвоены, и, вдобавок, пообещал отправить в Персидский залив авианосец «Шарль де Голль».

Также французское участие в событиях на Ближнем Востоке включает в себя сотню военных советников и силы специального назначения, дислоцированные в Ираке, за позициями курдского ополчения «Пешмерга» и в Багдаде. В пятницу, 13 ноября, курды, при поддержке американской авиации, выдавили исламистов из города Синжар (к востоку от Моссула). Это важная победа, которая облегчает атаку врагов ИГИЛ на столицу самопровозглашенного Халифата, Ракку (город на территории Сирии). В то же время, атаки в Париже совершенно затмевают происходящее на Ближнем Востоке.

В целом, с 280 воздушными ударами в Ираке, Франция внесла всего 4 процента в усилия коалиции. Но периодические вторжения в Сирию «Рафалей» и «Миражей» (самолеты — прим. ИА REGNUM) постепенно накалило отношения между Парижем и джихадистами. Они оправдываются «оправданной защитой», набирая во Франции рекрутов для «священной войны» и угрожая прислать их обратно, совершать террористические акты. Как установили журналисты Le Monde, воздушно-военные силы Франции бомбардировали тренировочный лагерь джихадистов в Сирии, где приходили обучение и французские граждане. Конкретно, Салим Бенгалем (Salim Benghalem), уроженец Франции, который, по мнению французской военной разведки, является «ответственным за прием французов и франкоговорящих в ИГИЛ».

Парадоксально, отмечает издание, но Франция — активно вовлеченная в конфликт на Ближнем Востоке — благосклоннее всех относится к сирийской оппозиции. А ведь если верить свидетельствам из «Батаклана» (концертный зал, где четверо террористов расстреляли несколько десятков зрителей концерта — ИА REGNUM), злоумышленники, стреляя в людей, кричали, что «это то, что делает Франция в Сирии», пишет Le Monde. Париж был одним из самых активных сторонников ударов по Дамаску в 2013 году, предоставляя помощь повстанцам, сражающимся против Асада, президента страны…

Для джихадистов Париж — страж «замка Сик-Пико», название, полученное «в честь» секретного договора от 1916 года между Францией и Англией, в котором между этими странами разделялось наследие рухнувшей Османской империи. По мнению джихадистов, Западом на обломках Сиятельной Порты были созданы несколько искусственных государств «в пользу христиан Леванта» — например, Ливан. Ну и, конечно, речь идет и об Израиле.

«Невиданная резня»

Liberation пишет о трехдневном трауре, объявленном президентом Олландом, и о том, что некоторые задержанные, по данным полиции, прибыли в Париж с территории Бельгии (один из официальных языков Бельгии — французский — прим. ИА REGNUM). Издание называет произошедшее «резней» и цитирует официальных лиц и политиков страны, в один голос называющих произошедшее «войной» и «прямым вызовом». Госпитали Парижа объявили в субботу и воскресенье о необходимости донорской крови. После объявления об этом к больницам выстроились очереди.

Телеканал TV5 посвящает событиям в Париже специальный репортаж, опубликованный на сайте канала. Согласно последним данным журналистов, число раненных приблизилось к 300, убитых насчитывается129 (на утро15 ноября — прим. REGNUM). Счет, к сожалению, может оказаться не окончательным — некоторые раненные находятся в довольно тяжелом состоянии.

Издание Le Parisien передает данные, полученные от источников в комиссариате Парижа о том, что в городе действовали три автономные «команды террористов», и что единственный ответ, который предлагают на это политики страны — сделать войну против джихадистов более интенсивной.

И, наконец, все СМИ единодушны в цитировании официальных лиц Франции, согласно которым авария поезда под Страсбургом (10 погибших), произошедшая в субботу, 14 ноября, не имеет никакого отношения к терактам и вызвана, скорее всего, техническими причинами. Тем не менее, следствие ведется. Это первая подобная авария во Франции за последние 35 лет.