Париж, 14 ноября, 2015, 22:54 — ИА Регнум. Количество погибших в ходе террористической атаки на Париж — 129 человек, 352 ранены, 99 находятся в критическом состоянии. Об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс. По его словам, эти данные предварительные, погибших и пострадавших может быть больше.

beon.ru Флаг Франции

Теракты произошли в столице Франции в 5 местах города, практически одновременно. Самый кровавый теракт — в концертном зале Bataclan. Во время выступления рок-группы Eagles of Death Metal. В концертном зале находились 1 500 зрителей.

Французская полиция рапортует о 8 погибших террористах: семь человек подорвали себя при помощи взрывчатки, еще один был застрелен полицией. У одного из террористов обнаружен паспорт гражданина Сирии.

Ответственность за серию терактов взяла на себя организация ИГИЛ (запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM)

Во Франции объявлен трёхдневный национальный траур. Границы перекрыты. Усилены меры безопасности во Франции и в других странах ЕС.

Практически все мировые лидеры выразили соболезнование французскому народу. Высотные здания во всем мире подсвечены цветами национального французского флага. Пользователи социальных сетей массово украшают свои страницы французским триколором.