Ереван, 14 ноября, 2015, 22:33 — ИА Регнум. Вечером 14 ноября в центре Еревана, на площади Франции сотни человек отдали дань памяти жертвам терактов в Париже. Участники акции зажжения свечей принесли с собой плакаты с надписями: «Наши молитвы, сердца и души с народом Франции», «Молимся за Париж» «Vive la France», «Stop Terrorism».

president.am На площади Франции в Ереване

К участника акции присоединился президент Армении Серж Саргсян, который возложил красные розы к скульптуре, автором которой является Огюст Роден.

Портал news. am отмечает, что расположенная в сердце Еревана площадь была официально переименована в «площадь Франции» в ходе визита в 2006 г. экс-президента Франции Жака Ширака в Армению. Спустя 5 лет, в ходе визита следующего президента Франции — Николя Саркози в Армению на площади был установлен памятник Жюлю Бастие Лепажу, автором которого является всемирно известный скульптор Огюст Роден.

Правительство и народ Франции благодарны армянскому народу за проявленное сочувствие, заявил в беседе с журналистами 14 ноября чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, добавив, что поток граждан к французскому посольству не прекращался с раннего утра.

«В очередной раз жертвами террора становятся невинные люди. Это — проявление религиозной нетерпимости. Судя по направленным нам в течение всего дня телеграммам и сообщениям о соболезновании, можем сказать, что все настроены решительно на единую борьбу с этим злом», — подчеркнул посол.