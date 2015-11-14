Вена, 14 ноября, 2015, 20:59 — ИА Регнум. В австрийской столице завершилась многосторонняя встреча глав МИД по Сирии.

Бернард Ганьон. wikimedia.org Дамаск

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини рассказала прессе, что об итогах переговоров в отеле Imperial «исчерпывающе сообщат» Сергей Лавров и Джон Керри».

По словам государственного секретаря США, стороны договорились ускорить переговоры по мирному урегулированию конфликта в арабской республике с помощью диалога между официальным Дамаском и оппозиций, запланированного на январь 2016 года, передает агентство Reuters.

Керри уточнил, что выборы в Сирии должны пройти не позже, чем через 18 месяцев.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) готовы принять с резолюцию, призывающую стороны конфликта прекратить огонь.