Калуга, 14 ноября, 2015, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября глава калужского региона Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку по строящимся объектам областного центра. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Анатолий Артамонов ознакомился с ходом работ по возведению административно-учебного корпуса Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Здание переменной этажности (6 и 9 этажей) имеет общую площадь 18,7 тысяч кв. м и рассчитано на 3 тысячи студентов. В нём размещено 125 аудиторий, столовая, кухня, места для отдыха и самостоятельных занятий. Новый корпус оборудован двумя блочно-модульными газовыми котельными и трансформаторной подстанцией. Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2015 года. В настоящее время на объекте завершаются отделочные и благоустроительные работы. Глава региона внес свою лепту в озеленение прилегающей территории, посадив дерево на будущей кленовой аллеи.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. В Калуге строится Инновационный культурный центр

Следующим объектом посещения стал Инновационный культурный центр. В соответствии с концепцией Министерства культуры Российской Федерации, ИКЦ выполняет культурные и образовательные функции, формирует общественное пространство для досуга и самоорганизации с использованием современных телекоммуникационных и инновационных технологий. Согласно проекту, двухэтажное здание площадью 4,4 тысячи кв. м рассчитано на 800 посещений в сутки. Срок выполнения работ намечен на 2016 год. В настоящее время здесь выполнено устройство монолитных фундаментов, ведется бетонирование колон, стен, перекрытие корпусов, прокладываются инженерные сети.

Еще одним объектом стал новый корпус Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Трехэтажное здание площадью 12,5 тысяч кв. м будет врезано в склон береговой линии и выйдет наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища. Проектом также предусмотрено соединение существующего корпуса и будущего подземным переходом. Это позволит увеличить пропускную способность музея более чем в 2 раза. На сегодняшний день на объекте уже выполнен значительный объем работ по возведению каркаса. Продолжается монтаж металлоконструкций, практически завершено устройство несущих ограждений. В зимний период строители перейдут к созданию системы инженерных коммуникаций. Строительство второй очереди музея должно завершиться в конце 2016 года.

Одним из самых значимых для калужан и жителей области объектов, который также посетил глава региона, стал перинатальный центр, размещенный в границах областной больницы. В этом лечебно-профилактическом учреждении можно будет получить все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Пятиэтажное здание площадью 17,5 тысяч кв. м рассчитано на 160 койко-мест. Процент выполнения строительно-монтажных работ колеблется в пределах от 60 (монтаж окон) до 100 (котлован и фундамент). Монолитные работы выполнены на 85%, кладка наружных стен — на 70%.

Завершающим пунктом стал осмотр строительства третьего моста через реку Оку. Данный объект является частью проекта «Южный обход» областного центра и входит в перечень важнейших строек России. Он позволит перераспределить транспортные потоки. Более семи миллионов тонн грузоперевозок, формирующихся в основном из межрегиональных связей, будут выведены за пределы Калуги. На объекте ведутся работы по установке опорных стоек, их армированию, гидроизоляции и устройству буронабивных свай.

Подводя итоги рабочей поездки, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что строительство всегда связано с множеством неожиданных проблем — уточнением содержания проектов, используемых материалов. Успех в решении любой задачи, по словам губернатора, зависит от ответственности людей, которые над ней работают. Именно личный подход руководителей строительных компаний и отличает ситуации на строительных площадках. «Мы посетили строящийся корпус университета. Там у меня никаких замечаний нет. Наоборот — творческий подход, многое добавлено к тому, что было заложено в проекте изначально. Это, безусловно, положительно повлияет на учебный процесс, и улучшит условия для студентов», — заметил глава калужского региона.

Иную оценку калужский губернатор дал работам по созданию перинатального центра: «Здесь есть отставание именно по вине подрядчика. Компания «Главмосстрой», которая когда-то была одной из самых больших и авторитетных в стране, сегодня показывает не лучшие результаты. И нам пришлось пригласить калужские строительные организации, чтобы помочь справиться с поставленной задачей».

Между тем, ход строительства ИКЦ и второй очереди музея космонавтики не вызвал замечаний калужского губернатора, как и возведение нового моста: «Все идет в графике. Строители — молодцы, не подводят», — сказал Анатолий Артамонов.