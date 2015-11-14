Мадрид, 14 ноября, 2015, 17:36 — ИА Регнум. Сирийская война на прошлой неделе не была богата сенсационными событиями, Каспийская флотилия не стреляла, «Сушки» рутинно громили один объект террористов за другим, «вежливые люди» кордонов не создавали. Все это вынудило испанскую прессу заняться поисками открытий в сферах россйиской жизни, менее заметных в повседневности.

vesti.lv Митинг с требованием присоединения Латвии к СССР. Рига. 1940 г

La Vanguardia обнаружила существование в России культа личности президента Путина.

«Всемогущий Владимир Путин — самая почитаемая фигура для большей части российского общества. Россия насыщена образами президента: он присутствует на официальных портретах, футболках, татуировках. Популярность Путина неоспорима. 89,9% населения, согласно последнему социологическому опросу поддерживает главу России и это — абсолютный рекорд популярности.

Культ его личности достиг таких крайностей, что в библиотеке города Красноярска, во время «Ночи искусства», отмечаемой по всей стране, организаторы установили объемное изображение Владимира Путина специально для слепых людей. Чтобы они могли тактильным путем узнать, что из себя представляет лицо президента.

Речь идет о портрете, выполненном из прозрачного пластика в 3D полностью копирующем череп нынешнего главы государства. В апреле 2015 года, аналогичный портрет Путина (или, возможно, тот же самый) был представлен на другой выставке, где некий депутат Думы ухаживал за этим объектом, нежно протирая каждый изгиб лица Путина».

El Mundo на финише недели вдруг озаботилась делами давно минувших дней — вспомнила о том, как «этим летом полиция Литвы остановила на границе с Калининградом российский автомобиль. Машину на территорию суверенного прибалтийского государства не пропустили: документы у водителя были в порядке, но на лобовом стекле красовались серп и молот — символ Советского Союза, о пребывании в котором у Вильнюса остались не самые приятные воспоминания, да и законы Литвы эту символику запрещают». Благодаря этому воспоминанию газета смогла открыть страшную тайну: вся Прибалтика живет в страшном напряжении, ежесекундно ожидая пришествия россиян».

Почему в Прибалтике так боятся серпа с молотом, рассказал на днях премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичус, с которым корреспонденты газеты пообщались. «Трудно найти сегодня в стране семью, которая не имела бы в старшем поколении жертв нацистов или Советов. Агрессия Москвы против Грузии в 2008 и то, что происходит сегодня на Украине, заставляет страны Прибалтики, имеющие протяженную границу с Россией, жить в постоянном напряжении Нам остается только верить в то, что политика санкций и опора в виде НАТО сохранит нам спокойную жизнь», сообщал литовский премьер.

«По оценкам литовцев, 60% русских — хорошие люди. Но Путин — это второй Сталин, никогда не знаешь, что он может предпринять в следующую секунду», — цитирует El Mundo прибалтийского политического деятеля.

«Русский мэр Риги Нил Ушаков в тот момент, когда был избран на пост, считался Троянским конем Кремля. Сейчас к нему латыши относятся спокойнее, но все же вероятность того, что он пришел во власть для защиты русской идентичности, весьма высока. Особенно после того, как русские наглядно продемонстрировали в Крыму, что могут сделать zhilione chilavieki (оригинальное написание сохранено — ИА REGNUM ) — русские солдаты».

«Эстония стремится отгородиться от опасного соседа высокой стеной. Однако ни запреты символов, ни законы, ни стены не смогут остановить русских, которые не только всегда были в Прибалтике, но и кажется, останутся там навечно. Да и не обращают особого внимания на запреты: например, последнее, что остается в памяти пассажиров, прибывших в Вильнюс рейсом «Аэрофлота», это пожимающая на прощание руку русская стюардесса в красной униформе, на которой бросаются в глаза яркие пуговицы с рельефом в виде серпа и молота. Советский след, который, как кажется прибалтам, они похоронили под слоем истории, жив и находится в добром здравии».

El País сосредоточилась на спортивных вопросах, которые на поверку тоже оказались политическими.

«Агенты ФСБ, секретной русской полиции, наследницы КГБ, существовавшего до 1991 года, наблюдали, контролировали, угрожали, оказывали давление на ответственных лиц антидопинговой лаборатории во время Олимпиады в Сочи. Ничего нового, судя по заявлениям представителей Всемирного Антидопингового Агентства, в русском спорте все точно так же обстояло в 70-е и 80-е годы».

«После того, как директор московской лаборатории Григорий Родченков уничтожил 1417 подозрительных пробирок с пробами российских легкоатлетов, все стало ясно, и Агентство обратилось к Международной федерации по этому виду спорта (ИААФ) и МОК с предложением о немедленной дисквалификации российской сборной. Президент ИААФ Себастьян Коу отреагировал моментально, заявив, что в срочном порядке соберет совет федерации, чтобы рассмотреть вопрос о недопуске сборной России к мартовскому 2016 года чемпионату в закрытых помещениях».

«Французская полиция, ведущая расследование деятельности бывшего главы антидопинговой комиссии легкоатлетической федерации Габриэля Долле (недавно в его доме было изъято 93 тысячи долларов наличными, предположительно это — взятки, которые он получил за то, что закрывал глаза на положительные пробы русских), уверена, что она пока обнаружила только верхушку айсберга».

Ну, а на финише недели всех напугала АВС, написавшая: «Президент Владимир Путин объявил о том, что Россия усилит свой ядерный арсенал в ответ на решение США продолжать разворачивать свои пункты противоракетной обороны. «Мы будем развивать защитные системы, но в первую очередь, как и много раз уже подчеркивали, станем развивать системы нападения, способные преодолевать любой щит», — сказал Путин на встрече с журналистами своей прессы».

От комментариев издание предпочло воздержаться.

К сожалению, в субботу испанским СМИ стало не до исследований российской действительности: на первое место вышли теракты в Париже.

«Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил соболезнования жителям соседнего государства, — пишет El Confidencial. — Глава Испанского правительства заявил: «Мы все — вместе с французами в момент этой трагедии. Мы защищаем единые ценности и потому этот удар — травма для всех нас. Сегодня все мы — Франция. Этот теракт — не война религий. Это борьба между цивилизацией и варварством. Нам можно причинить боль, ущерб, но нас нельзя победить».

Издание отмечает, что «Париж, как это ни печально — давний объект притязаний террористов, об этом говорит история последних 35 — 40 лет, насыщенная подобными событиями. Взрывов и расстрелов, произведенных исламскими экстремистами, за это время произошло не меньше семи».

«Все указывает на то, — резюмирует El Confidencial, — что для обеспечения гарантий спокойствия общества и обеспечения его нормальной жизни, законы должны быть ужесточены. Организациям, подающим себя в качестве борцов за права человека будет значительно сложнее говорить что-то о «драконовских мерах властей» — после этой трагедии общество обязательно поддержит адекватные нормы и «закручивание гаек» ради того, чтобы с варварами было покончено.

Война, о которой мы говорим сейчас, идет не из-за происходящего в Сирии. Можно согласиться с тем, что участие Франции в борьбе против самопровозглашенного Исламского государства — одна из причин последней таки исламистов. Но ведь на самом деле, Франция не раз оказывалась жертвой мусульманских террористов еще до того, как развернула свои войска в Сирии».