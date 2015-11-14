Калуга, 14 ноября, 2015, 16:59 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября на 174 километре автодороги М3 «Украина» у поворота на Калугу произошло столкновение четырёх автомобилей «Опель», «Рено», «БМВ» и КамАЗ. Наибольшее повреждение получил автомобиль «Рено».

kaluga24.tv На 174 километре автодороги М3 «Украина» произошло столкновение четырёх автомобилей «Опель», «Рено», «БМВ» и «Камаз»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области в результате массового ДТП пострадало пять человек. По словам очевидцев, один из них — сотрудник ГИБДД.

По предварительным данным, дорожное происшествие случилось из-за того, что у КамАЗа отказали тормоза. Дорожное движение на этом участке трассы затруднено.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управление ГИБДД по Калужской области, за 10 месяцев 2015 года на калужских автодорогах произошло 1674 ДТП в которых погибли 215 и были ранены 2205 человек.