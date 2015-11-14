Берлин, 14 ноября, 2015, 16:43 — ИА Регнум. На прошлой неделе немецкая пресса активно наблюдала за скандалом, разгоревшимся в связи с обвинениями российских легкоатлетов в употреблении допинга со стороны Всемирного антидопингового агентства. Немецкие журналисты использовали эту тему, чтобы критиковать «спортивную империю» Путина, которая является, с их точки зрения, инструментом политического влияния. Германская печать также констатировала, что, невзирая на значительную утрату взаимного доверия, представители российской и немецкой экономики нацелены на сотрудничество и стремятся к отмене санкций, которые наносят ущерб обеим сторонам.

football.by Немецкие СМИ

Экспортеры смерти

Теракты в Париже наглядно показали, что «немножечко помогать» беженцам и «слегка» бороться с приверженцами терроризма недостаточно, чтобы удержать проблему ближневосточных горячих точек вдали от Европы, полагает газета «Süddeutsche Zeitung» (SZ).

Потребность в безопасности и страх общества требуют, чтобы государство продемонстрировало силу, доказало, что не утратило контроль. Франция и Германия как не менее уязвимая мишень для подобного террора должны поэтому старательно подготовиться: Усилить слежку за исламистскими группировками, преследование джихадистов, репрессии против их духовных лидеров, информационные кампании по переубеждению и меры защиты для особо уязвимых для этой заразы молодых мужчин-мусульман в пригородах и на задворках общества, считает SZ.

Путин вновь зовет объединиться против террора

Москва неделями бомбит террористов «Исламского государства» в Сирии. А теперь «игиловцы» совершили нападения в Париже. Путин говорит о «дьяволах» и вновь призывает международное сообщество объединенных в борьбе с терроризмом, передает сайт немецкой телекомпании «n-TV».

»Эта трагедия является еще одним доказательством варварства терроризма, который является вызовом для человеческой цивилизации. Международное сообщество должно объединиться для эффективной борьбы против дьявола», — приводит телеканал слова из телеграммы соболезнования, направленной президентом России Владимиром Путиным президенту Франции Франсуа Олланду.

Российский лидер уже выразил готовность помочь французским властям в расследовании трагедии, сообщает n-TV.

Спортивная империя Путина

В спортивной империи Путина допинг-скандал. Президент России заявил о собственном расследовании обвинений против российских легкоатлетов, которые должны выступать на летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Общую критику он не принимает. Вместо этого Путин инициировал рекламную кампанию. Все обвинения России со стороны Всемирного антидопингового агентства в Кремле считают «политически мотивированными», пишет газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ).

По словам издания, для Кремля ситуация сложная. Спорт служит ему, чтобы позиционировать Россию в качестве мировой державы. Спортивные достижения являются политическим инструментом, который помогает отвлекать внимание от слабости экономики, проблем здравоохранения и плохого состояния городской инфраструктуры. С 1 ноября в России начал вещание новый телеканал «МатчТВ», посвященный исключительно профессиональному спорту. Кроме того, спонсорство уже давно стало средством для улучшения имиджа России за рубежом, обеспечивающим влияние Путина в международных спортивных федерациях. Спорт является также важным аспектом в перераспределении ресурсов в рамках путинской системы власти. Компании приближенных Путина строят объекты инфраструктуры для крупных спортивных мероприятий по ценам гораздо выше рыночных, утверждают российские активисты по борьбе с коррупцией.

Личная ответственность

Президент России призвал российские власти провести тщательное внутреннее расследование вероятного инцидента с допингом. Возможные наказания должны осуществляться только в индивидуальном порядке. Владимир Путин строго предостерег против возможного «коллективного наказания» российских легкоатлетов, передает журнал «Spiegel».

"Спортсмены, которые никогда не имели ничего общего с допингом, не должны нести ответственность за тех, кто нарушил правила. Я уверен, что честные спортсмены не будут отстранены», — приводит журнал слова российского президента.

Россия разворачивается к Германии

Россия заигрывает с немецкими инвесторами. Прошли времена, когда Россия отворачивалась от Запада и поворачивалась к Китаю. Позади стратегически мыслимое рукопожатие российского президента Владимира Путина и главы Китая полгода назад. В настоящее время понятно, что правительству России не удалось расширить торговые отношения с китайцами в качестве альтернативы европейской торговле. Объем товарооборота с Китаем упал, также как и с Европой; а значительные инвестиции из него в страну так и не пришли. Прежде всего в Германии русские могут найти надежного технологического партнера, это видят сейчас и в Москве, отмечает журнал «Wirtschaftswoche» (WiWO).

Партнерству препятствуют санкции

Хотя, по мнению издания, реальные изменения, все еще только предстоят. На пути перезапуска отношений между Востоком и Западом стоят экономические санкции. Пока пророссийские сепаратисты не передадут киевским властям контроль над границей Украины и России, санкции Брюсселя, введенные в отношении России, будут скорее усилены, чем отменены.

Господдержка для немцев

На практике экономическая политика России пока далека от восстановления доверия со стороны немецких инвесторов. Кроме того, Россия остается рынком со многими препятствиями. Тем не менее, сейчас россияне активнее, чем когда-либо, привлекают немецких инвесторов. Глава Министерства промышленности и торговли даже пообещал им доступ к государственной помощи, подчеркивает WiWO.

Ущерб от санкций

Между тем болезненное влияние российских санкций отчетливо ощутила в третьем квартале и германская экономика: рост оказался существенно ниже, чем ожидалось. Из-за этого представители деловых кругов требуют отмены антироссийских санкций, но Меркель их пока не слышит, сообщает газета «Deutsche Wirtschafts Nachrichten» (DWN).

Как пишет DWN, антироссийские санкции оставили «глубокий след» на теле немецкой экономики. К концу этого года объем торговли между Россией и Германией сократился почти вдвое относительно прошлых лет. Особенно пострадало машиностроение. Убытки оказались настолько велики, что многие германские компании изъявляют желание преодолеть нынешний период охлаждения отношений. Хотя доверие между двумя странами сильно подорвано, Германия и Россия необходимы друг другу в стратегическом плане.

Санкции неэффективны

Пока, к сожалению, нельзя сделать утешительные выводы. Очевиден примат политики над экономическими интересами. Вместе с тем мы видим, что санкции бессильны решить политические проблемы, из-за которых они были введены, заявил председатель Восточного комитета германской экономики Экхард Кордес в интервью газете «Handelsblatt» (HB).