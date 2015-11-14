Париж, 14 ноября, 2015, 16:38 — ИА Регнум. Мировые знаменитости, лидеры различных стран и простые граждане скорбят о жертвах теракта в Париже. В знак солидарности с парижанами культурные объекты различных стран подсвечены цветами французского флага, сотни людей по всему миру зажигают свечи, сообщает издание Mail Online.

twitter.com/SCInternacional Стадион Бейра-Рио, ФК SC Internacional. Бразилия

Синим, белым и красным цветами подсвечен ангел на площади независимости в Мексике. Здание мэрии в Сан-Франциско и Си-Эн Тауэр в Торонто, Сиднейский оперный театр и Небесная башня в новозеландском Окленде, а также Тауэрский мост в Лондоне — достопримечательности мира «оделись» в цвета французского флага.

Скорбят о невинных людях, погибших от рук террористов и в России. Букеты цветов и свечи несут россияне к французскому посольству. Российские граждане, еще не оправившиеся после крушения пассажирского лайнера «Когалымавиа», на борту которого погибли 224 человека, хорошо знают цену человеческой жизни. Они искренне сочувствуют парижанам, и вряд ли российские журналы станут выпускать карикатуры, высмеивающие невинные жертвы.