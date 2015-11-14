Симферополь, 14 ноября, 2015, 16:15 — ИА Регнум. «В Крыму усилены меры антитеррористической безопасности на всех стратегических объектах, во всех муниципальных образованиях», — сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Michael1238 wikipedia.org Новый терминал аэропорта «Симферополь», зона прилёта

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших в Париже людей.

«От имени всех крымчан выражаю соболезнования родным и близким погибших, всем жертвам нападения террористов, всему народу Франции. Террористические атаки в Париже — это чудовищное преступление. Терроризм — это оружие негодяев, утративших человеческий облик. Мы поддерживаем курс нашего Президента на решительную борьбу с этим глобальным злом. Ситуация требует от всех нас сплоченности и консолидации усилий власти и общества», — написал Аксёнов.

В рамках усиления мер безопасности на полуострове в симферопольском аэропорту стали тщательнее досматривать вещи пассажиров. «Провели оперативное совещание, усилены режимы авиационной безопасности, приняты дополнительные меры, усилены посты — это стандартная процедура в данной ситуации. Производится более тщательный досмотр ручной клади, личных вещей», — сообщил агентству РИА Новости (Крым) генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

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При этом власти полуострова уверенны, что в Крыму роста террористических, «националистических и религиозно-радикальных» угроз нет, поскольку есть прямой диалог между духовными лидерами всех конфессий. «В Крыму все спокойно, никаких угроз не чувствуем, потому что есть эффективное взаимодействие духовных лидеров. Народ ориентируется на их мудрость, на их авторитет, в результате — все конфессии чувствуют себя в равных условиях», — заявил в эфире радио «Россия сегодня» вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.

При этом Бальбек отметил, что теракты во Франции стали возможными из-за отсутствия диалога властей страны с её мусульманской частью населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на субботу 13−14 ноября в Париже произошла серия терактов.

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