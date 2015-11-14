Москва, 14 ноября, 2015, 15:29 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил соболезнования своему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану в связи с серией террористических актов в Париже. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны России.

moscowalk.ru Памятник летчикам французского авиаполка «Нормандия-Неман». Москва

«Выражаю глубокие соболезнования французскому народу, родным и близким погибших в результате серии чудовищных терактов в Париже. Мы решительно осуждаем эти бесчеловечные убийства», — сказано в опубликованном документе.

Шойгу также подчеркнул, что события в столице Франции стали подтверждением необходимости координации усилий в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.

Париж потрясен серией терактов, совершенных вечером в пятницу, 13 ноября. Террористы, совершили сразу несколько атак.

В 10 округе Парижа боевики расстреляли посетителей одного из ресторанов. Три взрыва прогремели на стадионе Stade de France, где шел товарищеский матч между сборными Франции и Германии. На матче присутствовал президент Пятой Республики Франуса Олланд, а также французский и германский министры иностранных дел.

В концертном зале «Батаклан» в 11 округе Парижа, где проходил рок-концерт американской группы Eagles of Death Metal, боевики взяли в заложники зрителей. Несколько часов спустя французская полиция провела штурм концертного зала, ликвидировав троих террористов. При этом погибли десятки заложников.

По данным парижской прокуратуры всего погибли 128 человек, почти 200 получили ранения, из них 99 находятся в критическом состоянии.