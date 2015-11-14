Лондон, 14 ноября, 2015, 15:06 — ИА Регнум. В Лондоне эвакуирован персонал и пассажиры из аэропорта Гатвик. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщают британские СМИ.

oldworldtrip.ru Аэропорт Гатвик, зал ожидания

Сообщается, что полностью эвакуирован северный терминал аэропорта. Причиной стало обнаружение «подозрительного объекта» в багаже одного из пассажиров.

Предположительно речь идет о попытке пронести на борт самолета огнестрельное оружие. Хозяин подозрительного багажа уже арестован.

Сотни пассажиров и работников аэропорта ожидают на улице, пока полиция разрешит им вернуться в здание.