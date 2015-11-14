Москва, 14 ноября, 2015, 15:05 — ИА Регнум. В Москве соболезнуют народу Франции в связи с серией терактов в ночь с 13 на 14 ноября. К посольству Франции несут цветы, выражают соболезнования в соцсетях. Одновременно растет и число «панических сообщений» от российских пользователей сети интернет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обеспечить будущее, свободное от тревог. Советский плакат

Так, в Facebook можно отметить себя «в безопасности после теракта». Некоторые пользователи соцсети так и поступили. Комментарии соответствующие. «Что это за сумасшедший, дикий мир в котором мы живем?! Таких страшных испытаний просто не должно быть…» — пишет из Франции Regina Belgium.

«Не знаю. Я в панике. Это страшное горе. Дальше хуже? Наверняка. Что ждет нас?» — отметила москвичка Илона Бутырская.

«Париж. В шоке, ужасе и сочувствии к людям. Мне непонятны действия террористов, они для меня неприемлемы, чудовищны. Слушая новости, хронику событий… Искренне сочувствую и скорблю с пострадавшими, соболезную родственникам погибших», — пишет общественница Ксения Федорова.

Ведущий Олег Могилев опасается за своих близких: «После того, что я только что прочитал в сводке новостей из Парижа, я вас очень прошу будьте аккуратны! Это ад! Это война! Это страшно ‪#‎prayforparis‬»

«Конечно, французам от моего статуса не жарко и не холодно, но соболезную. Никто не в безопасности. Завтра это может быть Москва. И даже не знаешь, кого именно опасаться!» — пишет москвичка Мариана Прозорова.

«Самое страшное сейчас: понимаете, что в таком мире, при жизни в мегаполисе, ты не в силах обезопасить тех, кого любишь», — отметил экономист из Москвы Леша Политов.

Напомним, что накануне в социальных сетях усиленно распространяли информацию о том, что якобы по данным МВД на территории Москвы в выходные с 13 на 14 ноября возможен теракт в крупных торговых центрах. Позднее источник распространения был установлен, а информация опровергнута.

Читайте также: Установлены личности граждан, сеющих панику в соцсетях и пугающих терактами

Как корреспонденту ИА REGNUM ранее заявлял председатель комиссии ОП РФ по безопасности Антон Цветков, последние усиления мер безопасности в Москве связаны не с якобы ранее полученными данными о готовящихся в столице терактах, а с традиционным увеличением охраны ко Дню полиции и поиском преступника, напавшего на полицейского накануне. «Безусловно, мы никуда от этого не уйдем, меры безопасности всегда должны быть соответствующими. Единственное, здесь не надо поддаваться панике», — отметил он.

Читайте также: Москвичей призывают не поддаваться панике

Тем временем большинство пользователей — и обычных жителей, и представителей власти — выражает свои соболезнования в связи с терактом. Так, глава Мосгордумы Алексей Шапошников отметил на своей странице в instagram: «Несколько террористических атак унесли жизни более ста человек. Мы все скорбим. Берегите друг друга».

Напомним, по последним данным жертвами серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября стали 128 человек. Во Франции введен режим чрезвычайной ситуации.