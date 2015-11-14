Париж, 14 ноября, 2015, 14:35 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» сегодня, 14 ноября, выпустило видеозапись без указания даты, на которой угрожает Франции новыми террористическими актами, если та не прекратит бомбардировки боевиков.

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Видеозапись появилась после серии терактов во французской столице, в результате которых погибло 128 человек, сообщает Reuters. ИГ уже взяла на себя ответственность за эти теракты.

На видео один из боевиков ИГ говорит на арабском языке: «До тех пор, пока вы будете бомбить, вы не будете жить в мире. Вы даже будете бояться пойти на рынок».

В пятницу вечером, 13 ноября, в Париже были совершены самые страшные террористические акты за всю историю Франции.

Террористы открыли стрельбу по посетителям одного из кафе в 10-округе Парижа. Три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона Stade de France, где в этот момент проходил товарищеский матч Франция — Германия, на котором присутствовал президент Пятой Республики Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте американской группы Eagles of Death Metal, который проходил в концертном зале «Баталкан» в 11 округе Парижа, террористы взяли заложников.

По данным прокуратуры города Парижа, в терактах погибли 128 человек, почти 200 получили ранения, 99 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ответственность за террористические акты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».