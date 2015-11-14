ИГ выпустило видео, на котором угрожает Франции новыми терактами
Париж, 14 ноября, 2015, 14:35 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» сегодня, 14 ноября, выпустило видеозапись без указания даты, на которой угрожает Франции новыми террористическими актами, если та не прекратит бомбардировки боевиков.
Видеозапись появилась после серии терактов во французской столице, в результате которых погибло 128 человек, сообщает Reuters. ИГ уже взяла на себя ответственность за эти теракты.
На видео один из боевиков ИГ говорит на арабском языке: «До тех пор, пока вы будете бомбить, вы не будете жить в мире. Вы даже будете бояться пойти на рынок».
В пятницу вечером, 13 ноября, в Париже были совершены самые страшные террористические акты за всю историю Франции.
Террористы открыли стрельбу по посетителям одного из кафе в 10-округе Парижа. Три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона Stade de France, где в этот момент проходил товарищеский матч Франция — Германия, на котором присутствовал президент Пятой Республики Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте американской группы Eagles of Death Metal, который проходил в концертном зале «Баталкан» в 11 округе Парижа, террористы взяли заложников.
По данным прокуратуры города Парижа, в терактах погибли 128 человек, почти 200 получили ранения, 99 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ответственность за террористические акты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».