Москва, 14 ноября, 2015, 14:27 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM состоялась презентация книги архиепископа Арцахского Паргева Мартиросяна «Армяне и эсхатология». Ведущий мероприятия — обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Работа владыки открывает новые рубежи в христианской эсхатологии, повествует о тесном переплетении истории армянского народа и Армянской Апостольской Церкви, проливает свет на перспективы восточного христианства, которое пребывает под гнетом хаоса и нестабильности в регионе Ближнего Востока.

«Знаменательно, что именно армяне первыми в мире удостоились вести войну за Христа в 451 г. против зороастрийской Персии, фактически продолжая нести миссию Гайка. В отличие от других народов, у армян слишком глубокое, особенно трепетное отношение к святой миро. Армяне будто на каком-то генном уровне ревностно чтят и благоговеют перед миро. Для армян — это непререкаемая святость», — пишет владыка в своей книге.

Участники презентации задали вопросы архиепископу — они касались настоящего и будущего Армянской Церкви на Ближнем Востоке.