Вена, 14 ноября, 2015, 14:24 — ИА Регнум. В Вене (Австрия) начались многосторонние переговоры по сирийскому урегулированию. Об этом сегодня, 14 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Терроризм. Советский плакат

Сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встречается с государственным секретарем США Джоном Керри. Встреча проходит в отеле «Империал» в преддверии более широкой встречи по сирийскому урегулированию.

Ожидается, что в расширенной встрече примут участие главы МИД более 20 государств, а также представители Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Евросоюза.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц уверен, что на атмосферу переговоров Вене существенно повлияет серия терактов в Париже, совершенных вечером 13 ноября.

Напомним, в Париже в пятницу, 13 ноября, была совершена серия терактов, в результате которых погибли 128 человек, более 200 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».