Москва, 14 ноября, 2015, 14:01 — ИА Регнум. Усиление мер безопасности в столице последнюю неделю не связан с тем, что спецслужбы могли знать о готовящемся теракте в одной из стран Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков. Тем не менее, он отметил, что спецслужбы всегда должны играть на опережение.

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«Речь идет совершенно о другом, — опроверг Цветков предположение о том, что мировые спецслужбы могли знать о предполагаемой дате теракта, но не знали о месте его проведения. — В борьбе с терроризмом надо играть на опережение. Если мы говорим про Москву, надо не забывать о том, что в Москве произошло убийство полицейского, и весь личный состав московской полиции занимался поиском убийцы. Также на День полиции всегда происходят усиления. Но и безусловно, мы никуда от этого не уйдем, меры безопасности всегда должны быть соответствующими. Единственное, здесь не надо поддаваться панике».

Глава комиссии отметил, что в вопросах террористической безопасности спецслужбы всегда должны идти на опережение: «Особенно ФСБ, Национальный антитеррористический комитет — это профессиональные люди с серьезной подготовкой, серьезной спецаппаратурой. Достаточно большое количество террористов они выявляют в стадии подготовки теракта, и они пресекают их деятельность, ведут агентурную работу».

Напомним, в ночь на 14 ноября Париж потрясла серия из шести одновременных терактов. Погибли по меньшей мере 128 человек.