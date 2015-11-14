Москвичей призывают не поддаваться панике
Москва, 14 ноября, 2015, 14:01 — ИА Регнум. Усиление мер безопасности в столице последнюю неделю не связан с тем, что спецслужбы могли знать о готовящемся теракте в одной из стран Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков. Тем не менее, он отметил, что спецслужбы всегда должны играть на опережение.
«Речь идет совершенно о другом, — опроверг Цветков предположение о том, что мировые спецслужбы могли знать о предполагаемой дате теракта, но не знали о месте его проведения. — В борьбе с терроризмом надо играть на опережение. Если мы говорим про Москву, надо не забывать о том, что в Москве произошло убийство полицейского, и весь личный состав московской полиции занимался поиском убийцы. Также на День полиции всегда происходят усиления. Но и безусловно, мы никуда от этого не уйдем, меры безопасности всегда должны быть соответствующими. Единственное, здесь не надо поддаваться панике».
Глава комиссии отметил, что в вопросах террористической безопасности спецслужбы всегда должны идти на опережение: «Особенно ФСБ, Национальный антитеррористический комитет — это профессиональные люди с серьезной подготовкой, серьезной спецаппаратурой. Достаточно большое количество террористов они выявляют в стадии подготовки теракта, и они пресекают их деятельность, ведут агентурную работу».
Напомним, в ночь на 14 ноября Париж потрясла серия из шести одновременных терактов. Погибли по меньшей мере 128 человек.