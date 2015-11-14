Москва, 14 ноября, 2015, 13:31 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают, что по итогам многосторонней встречи в Вене конкретные шаги по борьбе с терроризмом последуют в течение недели, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября. «После ужасных терактов в Париже люди просто не поймут, если речь не пойдет там о создании широкой антитеррористической коалиции», — заявил сенатор Франц Клинцевич.

tonkosti.ru Вена

«Конечно, сходу будет сложно принять какие-то решения. Но по крайней мере заявление, что мир готов объединиться в борьбе терроризмом должно в Вене прозвучать. И дальше в течение самого ближайшего времени — максимум 7 — 10 дней — должны последовать конкретные шаги», — считает парламентарий.

Во встрече в Вене по Сирии принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стефан де Мистура, главы почти 20 государств.