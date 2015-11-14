Москва, 14 ноября, 2015, 12:39 — ИА Регнум. На портале «Активный гражданин» москвичи решают судьбу станции «Войковская» московского метрополитена. На момент написания данной статьи в голосовании приняли участие 272 521человек. 35% участников поддержали идею переименования, что совсем не мало. Однако с перевесом почти в 20% лидируют противники переименования — 53% проголосовавших, такой значительный перевес сохранялся на протяжении всего голосования. Можно ли допустить версию, что события почти столетней давности до сих пор живы в сердцах и умах людей, как и сто лет назад, деля наше общество на «красных» и «белых»?

Andreykor, wikipedia.org Метро «Войковская»

Впрочем, вопрос о переименовании станции метро «Войковская» встал не сегодня, его обсуждают последние 25 лет. Инициаторами смены названия стали Российский императорский дом и потомки Романовых. На протяжении всего этого времени инициатива не находила поддержки ни у предыдущего руководства города, ни у федеральной власти. В этот раз власти Москвы отдали решение вопроса на откуп горожанам, организовав интернет-голосование. Результаты говорят сами за себя: инициатива белоэмигрантских кругов, несмотря на значительные результаты голосования, окончательную поддержку у москвичей не получила.

Судя по откликам в прессе и мероприятиям, приуроченным этому голосованию, вопрос интересует многих. 12 ноября в Доме русского зарубежья имени А.И.Солженицына состоялась пресс-конференция «Убийство Николая II и его семьи. Переименование метро «Войковская» и других объектов, названных именем П.Л.Войкова». Где обеспокоенные, как представляется, именно этим 20%-ным перевесом общественники, представители творческой интеллигенции, историки и один плохо говорящий на языке предков потомок императора Александра III, решили выразить свое отношение к происходящему вокруг станции «Войковская».

В реальности на пресс-конференции говорили о двух вещах: о ценностях одних и их полном отсутствии у других. Наиболее четко претензии собравшихся к голосованию выразил первый заместитель председателя Комиссии по культуре Общественной палаты (ОП) РФ Михаил Лермонтов: «Да, голосование показывает вопиюще «неправильные» результаты. И как вы думаете почему? Всё просто, что-то пошло не так. Ведь представители, как ОП РФ так и ОП Москвы могли бы на законных основаниях проявить инициативу и выдать рекомендации по правильному проведению плебисцита, а теперь получается, что произошла подмена ценностей на интересы».

Непонятно, какие интересы имел в виду член Общественной палаты, которые якобы отстаивают противники переименования. Видимо, интерес в том, что люди хотят жить в окружении с детства знакомых героев и привычных названий? Или это не про них? Тогда, видимо, это про то, что всё очень дорого, и переименования в том числе?

Кроме того, общественник посчитал, что вынесение вопроса на всеобщее голосование в некоторой степени является большой провокацией, ведь подготовку голосования не доверили специалистам. А если бы сделали бы всё «правильно», и голосовали бы «правильно».

Лермонтов пояснил: «Провокация в каком смысле? В том плане, что сейчас мало кто вообще знает этого человека и люди просто с детства привыкли к этому названию, а привычка — она очень устойчива в человеке, когда ему не объясняют что же происходит, что за переименование. Если бы там было впереди оценка этого человека как преступника. Согласны ли вы оставить название станции именем преступника? Конечно, люди начали бы думать о том, за что они голосуют».

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Москвичи голосуют против переименования станции «Войковская»

В Москве организовали сбор подписей против переименования «Войковской»

Между тем, на странице голосования между вопросом и его результатами приведены мнения экспертов, причем как сторонников, так и противников переименования.

Выступавший далее директор Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына и член Общественной палаты г. Москвы Виктор Москвин, заявил что «неправильное» голосование москвичей против переименования «Войковской» — это результат плохого образования голосующих: «Прежде всего, голосуют люди молодые — это интернет-голосование. Люди, которые учились в девяностые, нулевые годы. В значительной степени это, конечно, результат американизированной системы образования, которая была внедрена в наших школах. То есть это провальное знание истории. Если бы люди понимали, знали, кто такой Войков, то тогда, наверное, не у каждого поднялась бы рука, чтобы оставить нынешнее название».

Нельзя не процитировать высказывание праправнука Александра III Павла Куликовского: «Я люблю Москву. Но! Имя Войкова на карте Москвы — это позор Москве. Это позор России».

И сотрудник Института истории РАН Владимир Лавров четко и недвусмысленно заявил: «С кем примирение? С красными бесами? Не может быть примирения с красными бесами!».

Хочется спросить, «красные бесы» — это кто? Люди, чья жизнь прошла на улице и заводе имени Войкова?

Вероятно, историка Лаврова пригласили на пресс-конференцию для того, чтобы он от лица Института истории РАН заявил, что Войков был одним из организаторов цареубийства. Однако вместо аргументов и научных данных присутствующие услышали только сомнительные лозунги.

С доказательствами у сторонников переименования «Войсковской» вообще оказалось очень плохо. Сотрудники Дома русского зарубежья на пресс-конференции показали книгу, которую назвали первым изданием материалов следствия Соколова и сказали, что уже в ней якобы задокументировано участие Войкова в убийстве царской семьи, также ссылались на книгу воспоминаний помощника Соколова Павла Булыгина. Но основа всей их «доказательной базы» — воспоминания Беседовского — разоблаченная выдумка.

Давно не новость, что плоды некоторых исторических изысканий, используются в текущей политико-идеологической полемике, ангажируются различными политическими силами, и ожидать, что в Доме русского зарубежья, будут испытывать пиетет к героям и событиям Советского периода нашей истории по крайней мере наивно. Но ведь историческая наука не стоит на месте. За прошедшие 24 года с момента обрушения СССР, были рассекречены архивы, появилась возможность знакомится с зарубежными источниками, исчезла идеологическая детерминированность, в которой упрекают советских историков. Открылись широчайшие научные возможности по отстаиванию своей правды. Ничего подобного на брифинге, посвященном голосованию на «Активном гражданине», не произошло. Приглашенных журналистов в очередной раз попытались накормить фальшивками — ровесниками века. Только был 1918-й и раз — 2015-й. Как будто нет интернета, нет других возможностей познакомиться с интересующими событиями. Будто мы до сих пор живем в стране, в которой читать умеет не более 15% ее населения, и «монополия на истину» до сих пор в руках завсегдатаев дворянских собраний.

Попытки выйти за рамки клише «Войков — убийца» встречались истерикой и затыканием ртов. Некоторых жизнь не учит ничему. К чему в 1917-м привели пренебрежение и ненависть к своему народу, мы знаем хорошо. Из дня сегодняшнего выразительный пример показывают доморощенные либералы, электоральные рейтинги которых не просто исчезающе малы, порой просто не выходят за рамки статистической погрешности. Предугадать, куда приведет дорога ненависти нынешних ревнителей «Николая Кровавого», не составляет особого труда.