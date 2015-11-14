Москва, 14 ноября, 2015, 12:28 — ИА Регнум. Франция превратится в арабистан, Россия может принять коренных французов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сирия была в прошлом французской колонией и страна будет вынуждена принимать у себя беженцев. «Мы должны будем постепенно прощаться с Францией», — считает депутат Госдумы.

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«Франция в перспективе станет новым Арабистаном», — отметил он.

«Мы можем помочь в эвакуации французов в Россию, — предложил Жириновский. — Можно вывозить коренных французов к нам, потому что Франция гибнет, она себя защитить не сможет. Французы не способны к сопротивлению, разбегаются при первой же опасности. А арабы, наоборот, обозлены».

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