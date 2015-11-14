Ереван, 14 ноября, 2015, 12:07 — ИА Регнум. Армения рядом с Францией. Строго осуждаем осуществленные в Париже ксенофобские террористические акты, отмечается в заявлении министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, в связи с серией терактов, осуществленных я в Париже 13 ноября.

Photolure Посольство Франции в Армении

«Выражаем соболезнования и поддержку дружественному французскому народу. Борьба с терроризмом — борьба всего цивилизованного мира», — говорится в заявлении Налбандяна.

В свою очередь президент Армении Серж Саргсян направил президенту Франции Франсуа Олланду соболезнования в связи с терактами в Париже․

«Глубоко шокирован произошедшими минувшей ночью в Париже, беспрецедентными по своим масштабам терактами. Строго осуждаю эти постыдные действия, которые унесли жизни множества невинных людей. В последние годы рост подобного рода бесчеловечного насилия в различных странах мира вызывает серьезные опасения. Уверен, что каждый член цивилизованного общества присоединится к борьбе с этим злом. Мы не можем позволить, чтобы насилие, радикализм и нетерпимость стали властвовать. Мы обязаны общими усилиями выявлять и искоренять все те факторы, которые становятся причиной подобных ужасающих проявлений.

В этот сложный момент Армения поддерживает братскую Францию и готова оказать всяческое содействие. Выражаю свои соболезнования Вам, дружественному народу Франции и родственникам погибших, желая им терпения, силы и стойкости.

Наши сердца, души и молитвы сегодня с народом Франции», — отмечено в письме Саргсяна.

В министерстве территориального управления и по чрезвычайным ситуациям Армении пока не обладают данными о наличии граждан Армении среди погибших и пострадавших в результате терактов в Париже. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства.

Как передали из посольства Армении во Франции, в настоящее время ведутся работы по установлению личностей погибших и пострадавших во время терактов.

С раннего утра жители Еревана несут цветы к посольству Франции в Армении в память о жертвах терактов в Париже и зажигают свечи.

Поздним вечером в пятницу, 13 ноября, Париж потрясла серия терактов. Сразу в нескольких местах города прогремели взрывы, также нападавшие взяли заложников в театре «Батаклан», где проходил рок-концерт.

По данным мэрии французской столицы в результате нападений погибли по меньшей мере 140 человек. При это около 100 человек погибли в театре «Батаклан».