Москва, 14 ноября, 2015, 12:03 — ИА Регнум. Главный муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов выразил соболезнования жертвам терактов в Париже. Как заявил Аляутдинов, «вопиющая жестокость преступников не имеет оправдания ни с точки зрения человечности, ни религии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Духовного Управления мусульман Москвы Председатель Духовного Управления мусульман Москвы Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов

«В пятницу Париж стал жертвой беспрецедентных террористических атак: в стране введен режим чрезвычайного положения. Три взрыва прогремели возле стадиона Stade de France во время футбольного матча. Захваченный концертный зал Bataclan стал еще одной мишенью в череде преступных заговоров. В нескольких районах Парижа произошла стрельба. Вопиющая жестокость преступников, с хладнокровием уничтоживших более ста беззащитных мирных граждан, не имеет оправдания ни с точки зрения человечности, ни религии.

Нам остается выразить соболезнования родным и близким жертв террористических атак, просить Всевышнего даровать мира и благополучия для всех людей и остановить эту безбожную экспансию насилия по всему миру», — подчеркнул главный муфтий Москвы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 ноября Париж потрясла серия из шести терактов. Взрывы прогремели сразу в нескольких местах, также нападавшие взяли заложников в театре «Батаклан». На данный момент сообщается о 140 погибших. Число жертв уточняется.