Грозный, 14 ноября, 2015, 11:53 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров после серии терактов в Париже призвал лидеров арабских и мусульманских стран объединить усилия в борьбе против международного терроризма. Об этом Кадыров написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram сегодня, 14 ноября.

russiantourism.ru Мечеть «Сердце Чечни». Грозный

Кадыров считает, что за террористическими актами во Франции стоит группировка «Исламское государство».

«Это террористический интернационал, который угрожает всему миру и всему человечеству. В рядах ИГ прошли подготовку десятки тысяч человек из всех стран. Это зло нужно уничтожить на корню. Иначе полчища террористов, подобно селевым потокам, хлынут по всем странам и городам земли», — написал Кадыров.

Другого выхода кроме как консолидации все арабских и мусульманских стран на борьбу с терроризмом нет, считает Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже вечером 13 ноября были совершены сразу несколько терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа Парижа. Три взрыва прогремели рядом со стадионом Stade de France, где в этот момент проходил товарищеский матч Франция — Германия, на котором присутствовал президент Пятой Республики Франсуа Олланд.

Во французском театре «Баталкан» в 11 округе французской столицы, где проходил рок-концерт, неизвестные захватили заложников.

Мэрия Парижа сообщает о более чем 140 погибших в результате террористических атак. Почти 100 человек погибли при захвате заложников в театре «Баталкан», ещё 40 стали жертвами терактов в других районах столицы.