Москва, 14 ноября, 2015, 11:26 — ИА Регнум. На пленарном заседании Государственной думы 17 ноября, а также на Совете Думы 16 ноября российские парламентарии могут обсудить серию террористических актов в Париже. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил журналистам глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР).

ИА REGNUM Государственная дума

«Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на Совете Думы и во вторник на заседании Госдумы», — сказал Нилов.

Он добавил, что ЛДПР выражает соболезнования родным и близким погибших в серии терактов в Париже, а также всему французскому народу.

Нилов считает, что во Франции наличествует немалое число агрессивно настроенных арабов. «Именно среди такого населения можно искать религиозных экстремистов и пособников экстремистских организаций», — добавил парламентарий.

Теракты в Париже Нилов назвал результатом «разгулявшегося мирового терроризма, экстремизма, в том числе и религиозного». Трагедия в Париже в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации мирового сообщества для усиления борьбы с международным терроризмом. «Надо забыть политические, экономические недопонимания и бороться с этим мировым злом», — подытожил Нилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздним вечером в пятницу, 13 ноября, Париж потрясла серия терактов. Сразу в нескольких местах города прогремели взрывы, также нападавшие взяли заложников в театре «Батаклан», где проходил рок-концерт.

По данным мэрии французской столицы в результате нападений погибли по меньшей мере 140 человек. При это около 100 человек погибли в театре «Батаклан». Число жертв и пострадавших уточняется.