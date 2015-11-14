Москва, 14 ноября, 2015, 11:10 — ИА Регнум. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки обменялись списками сирийских террористов и оппозиции. Об этом сегодня, 14 ноября сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, передает РСН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийская оппозиция

Он рассказал, что состоялся обмен списками сирийских террористов и оппозиционеров. Оба списка предварительные. Богданов пояснил, что списки нужны для достижения договорённости о мирном урегулировании кризиса в Сирии.

Предполагается, что списки будут обсуждены на предстоящей конференции по сирийскому урегулированию в Вене.

Наряду с судьбой законного сирийского президента Башара Асада, вопрос о том, кого считает террористами, а кого оппозиционерами в Сирии является ключевым в сирийском урегулировании.

После начала российской военной операции в Сирии, Запад обвиняет Россию в нанесении авиаударов по сирийской оппозиции. Российская сторона в свою очередь указывает, что наносит авиаудары только по террористическим группировкам.

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