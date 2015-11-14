Тбилиси, 14 ноября, 2015, 11:08 — ИА Регнум. В связи с терактами, осуществленными в Париже 13 ноября, и объявлением во Франции чрезвычайного положения МИД Грузии обратился к находящимся в этой стране согражданам и призвал их оставаться в домах или гостиницах и не поддаваться панике.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Тревога. 1919

«Из-за осуществленных в Париже 13 ноября террористических актов во Франции объявлено чрезвычайное положение, задействован план самой высокой безопасности, а это означает, что запрещен выход на улицу и усилена охрана. Соответственно, призываем всех оставаться в домах, гостиницах», — говорится в опубликованном на сайте МИД Грузии специальном обращении грузинского посольства.

К сведению находящихся во Франции сограждан министерство иностранных дел публикует телефоны горячей линии грузинского посольства — + 33(0) 783 318 689 и консульского департамента МИД (+995 32) 2 94 50 50, а также призывает граждан Грузии в случае необходимости оставлять сообщения на сайте министерства иностранных дел Грузии и на странице посольства Грузии во Франции в соцсети Facebook.