Тбилиси, 14 ноября, 2015, 11:04 — ИА Регнум. В связи с терактами, происшедшими в Париже 13 ноября вечером, министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили сделал специальное заявление, в котором выразил соболезнования франузскому народу и осудил случившееся.

facebook.com/GaribashviliOfficial Ираклий Гарибашвили, Facebook

«Я потрясен развернувшейся во Франции трагедией. Соболезную французскому народу и правительству Франции в этот тяжелый час и объявляю им поддержку. От себя лично и от имени правительства Грузии жестко осуждаю случившееся. Я считаю, что террористические акты в Париже, которые, по имеющимся на настоящий момент данным, унесли жизни более 100 человек, являются тяжелейшим преступлением перед человечеством и направлены против мира в мире», — подчеркнул Квирикашвили.

На случившееся уже откликнулся премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который на своей странице в сети Facebook написал: «Я шокирован случившейся в Париже трагедией. В эти тяжелые минуты мы стоим рядом с французским народом».