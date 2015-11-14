Санкт-Петербург, 14 ноября, 2015, 10:46 — ИА Регнум. Несмотря на ранний час и холодную ветреную погоду, жители Петербурга уже принесли цветы к зданию на Невском проспекте, 12, где расположено Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге и Французский институт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Краев ИА REGNUM Цветы у здания французского консульства

Люди подходят, в основном, по одному, чтобы почтить память французов, ставших жертвами нескольких терактов в Париже.

У здания генконсульства припаркована полицейская машина, дежурит усиленный наряд полиции.

Так символически совпало, что на стене этого же здания сохранено объявление времен блокады Ленинграда: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

У этой мемориальной надписи также лежат живые цветы.