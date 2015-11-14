Москва, 14 ноября, 2015, 05:28 — ИА Регнум. Люди начали приносить цветы и зажигать свечи у входа в посольство Франции в Москве на Большой Якиманке в память о жертвах серии терактов в Париже. У ограды посольства москвичи оставляют записки со словами соболезнований, передаёт телеканал НТВ.

kpcdn.net Свечи и цветы

Солидарность с народом Франции выражают многие страны. Так, в цвета французского триколора окрасились Empire State Building в Нью-Йорке и стадион «Уэмбли» в Лондоне.

В самом Париже Эйфелева башня погрузилась во тьму в связи с трауром по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, серия террористических атак произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В нескольких местах в центре города была открыта стрельба по людям. В концертном зале «Батаклан», где проходил концерт рок-группы, были захвачены порядка 100 заложников. Возле стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч Франция — Германия, три террориста-смертника привели в действие взрывные устройства.

По последним официальным данным, жертвами терактов стали не менее 140 человек. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».