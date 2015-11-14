Париж, 14 ноября, 2015, 04:47 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа возбудила уголовные дела о терроризме по шести эпизодам с погибшими, передаёт Liberation.

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Как уточнил главный прокурор города Франсуа Моленс, дела возбуждены по статьям «Убийство с террористической целью» и «Создание преступной группировки с целью организации преступных нападений».

Он также сообщил, что полицией уничтожены пятеро террористов. Сколько человек в общей сложности участвовало в атаках пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, серия террористических атак произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В нескольких местах в центре города была открыта стрельба по людям. В концертном зале «Батаклан», где проходил концерт рок-группы, были захвачены порядка 100 заложников. Возле стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч Франция — Германия, три террориста-смертника привели в действие взрывные устройства.

По последним официальным данным, жертвами терактов стали не менее 140 человек. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».