Париж, 14 ноября, 2015, 03:38 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд принял решение отменить свой визит на саммит G20, который должен проходить 15−16 ноября в Анталье, в связи с террористическими атаками в Париже, передают французские СМИ.

haberler.com Франсуа Олланд — Президент Франции.

Сообщается, что вместо президента на саммит поедет министр иностранных дел Лоран Фабиус.

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Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 ноября в Париже произошла стрельба в одном из ресторанов и возле торгового центра Les Halles в центре города. Возле стадиона Stade de France, где проходил матч Франция — Германия, произошли взрывы.

В концертном зале «Батаклан» в Париже, где проходил концерт калифорнийской рок-группы, неизвестные открыли стрельбу, после чего захватили в заложники порядка 100 человек. После штурма здания полицией и военными заложники освобождены.

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