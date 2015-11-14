Париж, 14 ноября, 2015, 03:23 — ИА Регнум. Штурм театра «Батаклан» в Париже завершён, заложников эвакуируют из здания. По сообщениям СМИ, в ходе штурма погибли не менее десяти человек. Все террористы, удерживавшие заложников, ликвидированы.

youtube.com Рядом с театром «Батаклан»

Сообщается, что среди освобождённых людей большое число раненых. В одном из кафе поблизости от театра медики организовали импровизированный госпиталь.

Как передавало ИА REGNUM, в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal неизвестные открыли стрельбу, после чего захватили в заложники порядка 100 человек.

Также вечером 13 ноября в Париже произошла стрельба в одном из ресторанов и возле торгового центра Les Halles в центре города. Возле стадиона Stade de France, где проходил матч Франция-Германия, произошли взрывы.

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