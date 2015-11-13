Полиция начала штурм театра в Париже, где удерживают заложников
Париж, 14 ноября, 2015, 02:59 — ИА Регнум. Полиция и военные начали штурм здания театра «Батаклан» в Париже, где террористы удерживают заложников. По сообщениям местных СМИ, в здании находятся от трёх до восьми боевиков, они не идут на переговоры.
Чуть ранее появилась информация, что вблизи здания произошло несколько взрывов, раздаются выстрелы. По некоторым данным, один из террористов застрелен полицией.
Несколько заложников, которым удалось убежать, сообщили журналистам, что находящиеся в здании террористы расстреливают людей.
Как передавало ИА REGNUM, в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal неизвестные открыли стрельбу, после чего захватили в заложники порядка 100 человек.
Также вечером 13 ноября в Париже произошла стрельба в одном из ресторанов и возле торгового центра Les Halles в центре города. Возле стадиона Stade de France, где проходил матч Франция-Германия, произошли взрывы.
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