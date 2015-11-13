Париж, 14 ноября, 2015, 02:59 — ИА Регнум. Полиция и военные начали штурм здания театра «Батаклан» в Париже, где террористы удерживают заложников. По сообщениям местных СМИ, в здании находятся от трёх до восьми боевиков, они не идут на переговоры.

utopia-paris.com Здание театра «Батаклан» в Париже

Чуть ранее появилась информация, что вблизи здания произошло несколько взрывов, раздаются выстрелы. По некоторым данным, один из террористов застрелен полицией.

Несколько заложников, которым удалось убежать, сообщили журналистам, что находящиеся в здании террористы расстреливают людей.

Как передавало ИА REGNUM, в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal неизвестные открыли стрельбу, после чего захватили в заложники порядка 100 человек.

Также вечером 13 ноября в Париже произошла стрельба в одном из ресторанов и возле торгового центра Les Halles в центре города. Возле стадиона Stade de France, где проходил матч Франция-Германия, произошли взрывы.

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