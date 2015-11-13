Москва, 14 ноября, 2015, 02:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому народу и президенту Франции Франсуа Олланду в связи с серией террористических атак в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации

«В России решительно осуждают эти бесчеловечные убийства и готовы предоставить любую помощь в расследовании этих террористических преступлений», — подчеркнул пресс-секретарь.

С соболезнованиями выступили также другие мировые лидеры. Президент США Барак Обама выступил со специальным заявлением по поводу атак в Париже, в котором осудил убийства мирных жителей и выразил готовность оказать Франции содействие в расследовании.

Свои соболезнования Франсуа Олланду выразили также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 ноября в одном из ресторанов в Париже произошла стрельба, позднее возле стадиона Stade de France произошли взрывы, в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт калифорнийской рок-группы, захвачены около 100 заложников. Также стрельба слышится возле торгового центра Les Halles в центре города. Жертвами атак, по последним данным, стали не менее 60 человек.

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