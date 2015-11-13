Париж, 14 ноября, 2015, 02:17 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд принял решение о закрытии государственных границ и введении в стране чрезвычайного положения после серии террористических атак в Париже. Об этом сообщил президент в своём обращении к нации.

credo-ua.org Франсуа Олланд — Президент Франции.

По словам Олланда, в Париже начата антитеррористическая операция. Спецподразделениями на данный момент начат штурм одного из объектов, захваченных террористами. Жителям города рекомендовано не покидать своих домов.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 ноября в одном из ресторанов в Париже произошла стрельба, позднее возле стадиона Stade de France произошли взрывы, в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт калифорнийской рок-группы, захвачены около 100 заложников. Также стрельба походит возле торгового центре Les Halles в центре города.

Жертвами атак, по последним данным, стали не менее 60 человек.