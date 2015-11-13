Париж, 14 ноября, 2015, 01:28 — ИА Регнум. Несколько десятков убитых, несколько десятков взятых в заложники — таков итог пятничного вечера в Париже.

xeberaz.az Тероризм

Появились подробности о взрывах на стадионе Stade de France. Телеканал BFM сообщил, что в настоящее время не исключается, что один из взрывов был произведен террористом-смертником, так как рядом со стадионом найдено разорванное тело.

На стадионе проходил матч между сборными Франции и Германии, на котором присутствовал президент Франции Франсуа Олланд. Он был срочно вывезен со стадиона под усиленной охраной.

Согласно первым данным, первый взрыв произошел во время первого тайма матча. Второй и третий — в перерыве между таймами. В настоящее время матч закончился, судьи не прерывали его. Толпа выходит со стадиона под охраной полиции, передает РИА Новости.