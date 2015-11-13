Подгорица, 14 ноября, 2015, 01:09 — ИА Регнум. 13 ноября вечером состоялась встреча премьер-министра Черногории Мило Джукановича с послом России в Черногории Сергеем Грицаем.

http://www.rtcg.me Мило Джуканович и Сергей Грицай

Как сообщает национальный вещатель «Радио и телевидение Черногории» (RTCG), в ходе встречи Грицай передал черногорскому премьеру озабоченность Москвы стремлением Черногории вступить в НАТО. По словам посла, этот шаг может сильно осложнить отношения между двумя странами. Как сообщало ИА REGNUM, в течение длительного времени ранее официальные представители МИД РФ, а также прежний посол РФ в Черногории заявляли, что вступление страны в НАТО не ухудшит отношения между странами.

В свою очередь Мило Джуканович отметил, что евроинтеграция Черногории не направлена против какой-либо страны, тем более России и является суверенным выбором государства. Он выразил уверенность, что в будущем отношения между Россией и Черногорией станут лучше.

Напомним, что Черногория ожидает приглашения в НАТО в декабре 2015 года. В сентябре и октябре в столице страны проходили митинги оппозиции, одним из требований которых было проведение референдума по вопросу вступления в НАТО. В организации митингов партии «Демократический фронт» официальные власти усмотрели «руку Сербии и Москвы».

Вопрос о вступлении в НАТО в Черногории рассматривает парламент, который уже принял соответствующую резолюцию. Согласно последним опросам общественного мнения, поддержка населением вступления в НАТО составляет более 50%. Однако противники атлантической интеграции сомневаются в подлинности этих данных.

На воскресенье, 15 ноября, назначена новая акция протеста оппозиции. Основным требованием ее является отставка премьера и правительства.