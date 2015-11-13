Берлин, 14 ноября, 2015, 00:58 — ИА Регнум. Германский автомобильный концерн Volkswagen намерен выкупить у автовладельцев в Европе часть своих автомобилей, превышающих заявленные выбросы углекислого газа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей компании.

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По данным издания, автоконцерн планирует провести повторное тестирование этих автомобилей. «Когда у нас будут результаты тестов, тогда люди смогут заявить о намерении вернуть машину на основании того, что им сообщили ложные данные», — заявили в компании.

Вместе с тем, издание отмечает, что Volkswagen не готов выкупить все автомобили, потенциально затронутые «дизельным скандалом». Всего на эти цели в компании зарезервировали 2 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре этого года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить национальные экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

Это коснулось в общей сложности не менее 11 млн автомобилей по всему миру, в том числе 8 млн — в странах Евросоюза. Минюст США принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении автопроизводителя. Многочисленные коллективные иски против Volkswagen также подготовили автовладельцы.

В связи со скандалом 23 сентября ушёл в отставку председатель правления автоконцерна Мартин Винтеркорн. Его пост занял глава Porsche Маттиас Мюллер, который заявил о намерении возродить компанию за два-три года.