Москва, 14 ноября, 2015, 00:29 — ИА Регнум. Россия и США передали друг другу предварительные списки террористических группировок, действующих на территории Сирии. Об этом 13 ноября сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, передаёт телеканал «Звезда».

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По его словам, представленные списки частично совпадают. «Понятно, что ИГИЛ и «Джабхат-ан-Нусра» считаются террористическими всеми», — отметил Богданов.

Он уточнил, что эти списки подлежат согласованию и впоследствии должны быть утверждены на пленарном заседании всеми сторонам.

По сообщению телеканала RT, Москва и Вашингтон обменялись также списками сирийских оппозиционеров. В списке, переданном американской стороной, числится около 30 человек. Кроме того, свой предварительный список сирийских оппозиционеров России передала также Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Вене состоялась многосторонняя встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств по вопросу сирийского урегулирования. В ней приняли участие представители 19 стран, в том числе России, США, Саудовской Аравии и Ирана.

На переговорах стороны, в частности, договорились согласовать список террористических группировок, которые не включены в список Совета безопасности ООН.

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